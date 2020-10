Diabetes e tosse? 4 curiosidades sobre a saúde dos Pets que você não sabia

Os animais deixam de ser pets e acabam virando um membro da família, adoráveis, fiéis, carinhosos, muitas vezes a alegria de uma casa. Mas você sabia que os pets podem ter várias doenças que os humanos também tem?

O médico-veterinário da MSD Saúde Animal, Marcio Barboza, listou 4 fatos interessantes sobre a saúde de cães e gatos que você provavelmente não sabia. Confira abaixo.

1) Igual a gente!

Que os animais possuem sentimentos e são tão espertos como os seres humanos não é novidade, mas sabia que os cães e gatos também podem ter problemas de saúde semelhantes aos dos tutores?

Cachorro também pode fazer xixi na cama!

Calma, não estamos falando que esses pets fazem nosso colchão de banheiro. Alguns animais são terríveis, mas muitos podem estar sofrendo de incontinência urinária, principalmente na fase idosa. "O animal não consegue mais controlar a própria bexiga e passa a fazer xixi frequentemente em lugares inapropriados", diz Marcio Barboza. "No entanto, é preciso que um médico veterinário examine o animal e recomende o tratamento adequado, que pode ser por meio de um medicamento ou até mesmo de uma cirurgia. Esta situação é muito comum em cadelas castradas, que podem perder o controle do xixi após a cirurgia devido à falta de produção do estrogênio, o qual pode ser reposto através de medicação", explica.

Animais também podem ter diabetes.

Cães e gatos são bastante suscetíveis à doença e esse diagnóstico é muito mais comum do que se imagina. "O organismo do animal também pode parar de produzir insulina ou em pouca quantidade. A doença, no entanto, não tem cura, mas existe tratamento. Há insulina exclusiva para os pets permitindo ao animal ter uma boa qualidade de vida", afirma o médico-veterinário.

2) Cães e gatos podem adquirir pulgas e carrapatos dentro de casa

Alô! Esse é um alerta especial para a quarentena, hein? Isso porque a maioria dos tutores acreditam que se não saírem de casa não há risco dos animais se infestarem. Os parasitas podem ser trazidos pelo próprio tutor, mesmo após uma saída rápida ao mercado e proliferar-se dentro de casa. Por isso, a dica é a utilização de ectoparasitas que concedem proteção de até doze semanas em uma única dose e protejam, além do animal, o ambiente, ou seja, a família que ele convive.

3) Leishmaniose: cachorro não transmite e gato também pode ter

O que muita gente pensa é que os cachorros são os principais responsáveis pela transmissão da doença, mas eles são apenas reservatórios. Além disso, os gatos também estão propensos a contrair a doença.

"A principal maneira de garantir a prevenção é o uso da coleira que, após ser colocada no pescoço do cão, começa a liberar seu princípio ativo, a Deltametrina. Além disso, vale a atenção com os cuidados básicos, como manter o local do pet limpo e com telas antimosquitos na janela, para manter o mosquito afastado", orienta o médico-veterinário.

4) Parecida com gripe humana, os cães podem ter tosse dos canis

A tosse dos canis é uma síndrome respiratória complexa transmitida por vírus ou bactérias que pode afetar animais de todas as raças e idades, e causar crises de tosse nos cachorros. A doença pode ser transmitida aos animais sadios tanto pelo contato com um pet doente como pelo ar. Por isso a vacinação de administração intranasal, que deve ser feita anualmente, é a medida mais efetiva e indolor de prevenção.