Dia do Zé Pelintra, instaurado pela Câmara Municipal, celebra entidade 'malandra' no Rio

A Unica (União Umbandista Luz Caridade e Amor) celebra o Dia do Zé Pelintra com gira de malandros, expositores e roda de samba.

A data será comemorada com roda de samba do projeto "Salve a Malandragem!" e presença dos representantes do Santuário do Zé Pelintra.

Confira, abaixo, três lugares para comemorar o Dia do Zé Pelintra no Rio.

Segundo o vereador Átila Nunes (PSD), que criou com o colega Tarcísio Motta (PSOL) o projeto de lei que instituiu a data, a intenção é que ela seja "aproveitada para os festejos tradicionais, a unificação entre lideranças religiosas e instituições que sofrem com intolerância religiosa, racismo e xenofobia".

Sua imagem é a personificação do malandro: terno branco, sapatos bicolores, gravata grená ou vermelha e chapéu panamá com fita vermelha ou preta.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 2022, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro instituiu na cidade o Dia do Zé Pelintra, que será comemorado oficialmente pela primeira vez neste 7 de julho, sexta-feira.

