Dia do brigadeiro: aprenda 2 versões da receita para comer de colher

1. Misture o leite condensado com achocolatado em pó e manteiga e em seguida leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. 2. Fora do fogo, acrescente o creme de leite. 3. Distribua em potinhos ou tacinhas e aproveite!

Hoje, no dia 10 de setembro, é comemorado o Dia do Brigadeiro. Prático e delicioso, um dos doces mais populares do Brasil tem inúmeras variações e para quem quer comer literalmente sem muita “enrolação”, o brigadeiro de colher é uma boa pedida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.