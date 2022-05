Dia das Mães: Galinha Pintadinha dá voz à maternidade atípica em canal no YouTube

O Dia das Mães Atípicas quer unir as experiências dessas mulheres que enfrentam as dores e os amores da maternidade: momentos, aflições, idealização da gestação.

Três mulheres e seus filhos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA), Trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down) e Paralisia Cerebral gravaram depoimentos contando suas histórias.

