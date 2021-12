DF confirma dois casos de variante ômicron

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Distrito Federal possui dois casos de Covid-19 confirmados pela variante ômicron, inicialmente identificada na África do Sul.

As informações foram confirmadas por membros do governo do Distrito Federal. No entanto, a secretaria de saúde ainda não divulgou mais informações sobre o caso.

Com isso, o Brasil passa a ter cinco casos confirmados da doença pela nova variante. Os outros três estão em São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa da reunião sobre a vigilância e monitoramento da ômicron no Brasil, nesta quinta-feira (2).

A Secretaria da Saúde paulista confirmou nesta quarta (1º) o terceiro caso da variante ômicron no estado. Trata-se de um homem de 28 anos que desembarcou da Etiópia no final de semana e testou positivo para Covid-19. Ele já estava isolado em Guarulhos, na Grande São Paulo, e sob acompanhamento da vigilância do município.

Segundo a pasta, ele segue sem apresentar sintomas da doença e já haviam sido vacinados com duas doses da vacina da Pfizer. O sequenciamento foi analisado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Os primeiros dois casos da nova variante no país, analisados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, são de dois missionários, um homem de 41 anos e de uma mulher de 37. O casal, assintomático e igualmente imunizado, está isolado na casa de parentes na capital paulista.