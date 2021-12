Caminhão perde controle e causa engavetamento com 12 veículos em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um engavetamento com pelo menos 12 veículos provocou a interdição de mais de quatro horas em um trecho da BR-381 em São Joaquim de Bicas, no sentido Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre o total de feridos, mas pelo menos duas pessoas foram socorridas.

O acidente aconteceu logo no início da manhã desta quinta-feira (2), quando o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção entre os kms 498 e 510 da rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, atingindo vários veículos. Um carro de passeio ficou prensado entre carretas.

Pouco antes do 12h, a pista foi liberada pela Arteris, concessionária que administra a via, e a interdição foi mantida apenas no acostamento. O congestionamento chegava a 11 quilômetros.

De acordo com os bombeiros, um homem foi transportado pelo helicóptero Arcanjo com lesões graves ao Hospital João XXIII, e uma mulher de 47 anos foi socorrida com ferimentos leves.

O condutor do caminhão saiu sozinho da cabine do veículo, sem ferimentos graves. Mas, com o impacto, houve vazamento de óleo na pista. Ainda segundo os bombeiros, a carga de produto químico da carreta não chegou a vazar na pista.