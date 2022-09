Desabamento em galpão mata ao menos 5 em Itapecerica da Serra (SP)

Conforme a mais recente atualização do Corpo de Bombeiros, foram enviadas 20 viaturas ao local, além de equipes de Grau (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências), Defesa Civil, Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas socorridas estão sendo enviadas aos prontos-socorros Jacira e Central de Itapecerica e ao Hospital Geral de Itapecerica.

Segundo a major Luciana Soares, ocorria uma reunião com cerca de 64 pessoas dentro do prédio, quando uma laje desabou. Até o momento, foram socorridos 31 feridos.

O desabamento de uma estrutura de um galpão de contêineres em Itapecerica da Serra (Grande SP) deixou ao menos cinco pessoas mortas na manhã desta terça-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram enviadas após receberem um chamado de queda de arquibancada.

