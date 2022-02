Deputados remanejam emendas para Petrópolis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os deputados federais do Rio de Janeiro estão se organizando para destinar, cada um, ao menos R$ 1 milhão das suas emendas parlamentares para Petrópolis. A cidade foi atingida por fortes chuvas e já contabiliza 104 mortos.

A ideia é conseguir cerca de R$ 50 milhões para ajudar o município. Ainda não se sabe, no entanto, quanto cada parlamentar disponibilizará.

A preferência é para que os valores sejam do montante destinado para a área da Saúde já que esses têm execução obrigatória.

O deputado Hugo Leal (PSD) é um dos que têm tentado mobilizar os colegas. "A sugestão é Saúde porque temos obrigatoriedade, mas pode ser qualquer área. Pode ser, por exemplo, para assistência social!! Eu estou destinando R$ 2 milhões para Saúde e R$ 1,5 para área de defesa civil e R$ 500 (mil) para assistência social", escreveu o parlamentar no grupo.

Os deputados Alessandro Molon (PSB) e Otoni de Paula (PSC) se comprometeram em destinar pouco mais de R$ 1 milhão, por exemplo.

Otoni fará parte da comitiva que acompanhará o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira (18). A previsão é de que o presidente chegue ao Brasil pela Base Aérea no aeroporto do Galeão. Lá, estará sendo aguardado pelos ministros e parlamentares que o acompanharão e seguirá direto para Petrópolis, onde sobrevoa as áreas atingidas.

Os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, acompanharão Bolsonaro.

De acordo com Otoni de Paula, a preocupação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é com as novas chuvas previstas para os próximos dias. "A chuva prevista para sexta-feira deve ser ainda pior que a de terça-feira e pode até atrapalhar o sobrevoo do presidente", diz.

Bolsonaro também é esperado na unidade do Corpo de Bombeiros onde estão sendo coordenadas as ações das autoridades públicas atuando na região.