Deputado pede que MP investigue governo do RJ por bola 387% mais cara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse que irá acionar o MP (Ministério Público) após o UOL revelar que o governo do Rio de Janeiro pagou R$ 438 por uma bola de basquete, que tem modelos semelhantes vendidos a R$ 90, uma diferença de cerca de 387%.

Neste domingo (13), o jornalista Ruben Berta, do UOL, mostrou um contrato da Secretaria Estadual de Esportes em que os valores de equipamentos contratados são superiores aos encontrados no mercado.

O processo de contratação pela Secretaria de Esportes foi rápido, segundo a reportagem. Os trâmites começaram em 26 de novembro e, em 13 de dezembro, o contrato já estava sendo assinado.

A secretaria justificou a compra por uma demanda trazida por municípios de envio de material esportivo para escolas, "assim como as necessidades de órgãos públicos e organizações da sociedade civil que realizam a prática esportiva de maneira gratuita".

A Secretaria de Esportes afirmou que a pesquisa de preços "seguiu um parâmetro estabelecido no sistema de compras do governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo as empresas participantes amplamente conhecidas no mercado". "A Secretaria tomou conhecimento dos fornecedores por meio do sistema de compras oficial, os quais já estavam devidamente cadastrados antes da consulta feita pela pasta.".

Freixo, que anunciou que irá acionar o MP, é pré-candidato ao governo fluminense na eleição de outubro. Em mensagem publicada em sua página no microblog Twitter, o deputado fez críticas ao atual governo: "chega de corrupção e desrespeito com o povo do Rio de Janeiro".