Demolir prédios-caixão afetaria milhares de edifícios no Grande Recife, diz engenheiro

Com mais de 40 anos de experiência em vistorias em edifícios desse tipo, Queiroz afirma que mais de 5.000 prédios precisariam ser demolidos no Grande Recife caso todos aqueles construídos fora da norma fossem condenados.

Quando a obra faz uso inadequado do bloco de vedação, diz-se que o prédio é de alvenaria resistente, ensina Queiroz. Diferente do que sugere o nome, são os prédios apelidados de resistentes os mais propensos a desabamentos. E eles são muitos na capital pernambucana e arredores.

A diferença mais básica entre eles é a direção dos furos no interior. Os estruturantes têm perfurações verticais, enquanto os de vedação, horizontais. Mas não basta apenas inverter a posição dos tijolos. Os estruturantes têm vãos menores no interior, pois são feitos com uma quantidade maior de material, seja cimento ou cerâmica.

Os edifícios em formato de caixa são oficialmente chamados de prédios de alvenaria estrutural. "Não é nenhum crime construir com essa técnica", afirma o engenheiro-civil Gibson Queiroz, membro do Ibape-PE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Construídos em larga escala nos anos de 1970 na região metropolitana de Recife, os chamados prédios-caixão têm como principal característica a ausência de colunas e pilares de concreto armado, aço ou outros materiais que funcionam como uma espécie de esqueleto estruturante. São as paredes de alvenaria, blocos ou tijolos ligados por argamassa as responsáveis por suportar o edifício.

