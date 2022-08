Delegado da PF é morto em operação contra madeireiros em MT

"Apesar de reconhecermos os riscos inerentes à nossa profissão, é sempre difícil aceitar a morte tão precoce de um colega em virtude do cumprimento de sua missão no combate aos crimes ambientais."

"É com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento do delegado da Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho, baleado durante uma operação em Mato Grosso. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.

