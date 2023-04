Defesa de Anderson Torres entrega senha de e-mails e nuvem de celular

Desanimado, porém, ele abandonou as aulas na última semana. Pessoas próximas de Torres afirmaram ao UOL que ele parou as aulas quando a família percebeu que "seria pior forçá-lo" a fazer alguma atividade na cadeia.

A intenção de fazer o curso à distância era "ocupar o tempo com algo positivo", segundo relataram interlocutores do ex-ministro.

Esse celular é o que o ex-ministro alegou que perdeu nos EUA. Segundo Torres, o aparelho foi perdido quando ele voltava do país para cumprimento do mandado de prisão contra ele.

O envio da informação foi feito em petição que está em sigilo. No documento também consta a senha de acesso à nuvem do celular de Torres.

