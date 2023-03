Criminosos tentam incendiar base da PM em ataques no RN

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criminosos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda (20). As informações são da GloboNews.

Os bandidos jogaram um coquetel molotov no local. A unidade, localizada no bairro Nilópolis, com as portas e janelas manchadas, mas as chamas não se espalharam.

**MINISTRO ANUNCIOU R$ 100 MILHÕES PARA O RN**

Flávio Dino (Justiça) afirmou hoje que a quantia de R$ 100 milhões vai ser enviada para o governo estadual ao longo desta semana e da próxima.

O ministro viajou ontem ao estado e afirmou também que o governo federal vai financiar melhorias nos presídios do estado.

Os recursos, segundo Dino, são do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional.

É um dinheiro novo, em acréscimo ao que já foi destinado."

O estado vive uma onda de ataques criminosos a prédios públicos, privados, comércios, além da queima de veículos nas ruas, desde a última terça-feira (14).