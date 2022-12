Criminosos colocam fogo em ônibus e carros durante tentativa de assalto em São Paulo

Imagens registradas por vizinhos do supermercado mostram o barulho de tiros e o incêndio nos veículos. O barulho do helicóptero da Polícia Militar circulando pela região no meio da madrugada também chamou a atenção.

"Acordei com estrondos", disse um dos moradores em uma rede social. Outra contou que precisou deitar no chão da cozinha por causa dos tiros e explosões.

A SPTrans informou que um dos ônibus usado pelos criminosos para bloquear o trânsito era destinado a funcionários. O outro, que foi incendiado, é um veículo da linha Terminal Grajaú-Jardim Gaivotas que trafegava pela rua Rubens de Oliveira com a Estrada Canal da Cocaia. Os ônibus seguem no local para perícia.

Os veículos incendiados foram atravessados e bloquearam ruas do bairro, atrapalhando a circulação de moradores da região no início da manhã.

