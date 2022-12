CNHs vencidas em março e abril podem ser renovadas neste mês

É preciso estar com a habilitação vencida ou a 30 dias do vencimento

Acesse a loja do seu celular e procure pelo aplicativo do Poupatempo

É preciso fazer agendamento no site do Poupatempo

A solicitação de renovação do documento pode ser feita de forma online, pelo portal do Detran-SP ou do Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital ou pelo WhatsApp do departamento de trânsito paulista (11) 2178-9494.

Quem não renovar a CNH no prazo estabelecido corre do risco de ser multado em R$ 293,47 e somar sete pontos na carteira de habilitação, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Assim, as CNHs que venceram em março e abril de 2022 deverão ser renovadas até o fim de dezembro. No mês que vem é a vez dos que tiveram o documento vencido em maio passado.

A renovação das CNHs foi suspensa em março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Em novembro de 2021 o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) reabriu o serviço, com um escalonamento de datas, de acordo com o mês de vencimento para renovação, que vai até agosto de 2023.

