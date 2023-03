Criminosos atacam órgãos públicos em cidades do RN na madrugada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 14 cidades do Rio Grande do Norte tiveram registro de ataques ao longo da madrugada desta terça (14). A suspeita é de que os atos façam parte de um ataque coordenado por uma facção criminosa.

Os ataques foram registrados entre meia-noite e 2h em pontos diversos do estado. Os alvos foram bases da Polícia Militar, órgãos públicos, como fóruns, sedes de prefeituras e garagens públicas. Em alguns pontos, suspeitos atearam fogo em veículos, em outros, eles atiraram contra prédios. Todas as forças de segurança do estado foram acionadas para atuar em conjunto após os ataques.

Veículos e sedes de administrações municipais foram os principais alvos do ataque. Em Campo Redondo, três ônibus escolares foram incendiados. Em Cerro Corá, Lajes Pintadas e Santo Antônio, ao menos um carro de cada prefeitura foi queimado, enquanto, em Acari, seis veículos foram destruídos por fogo. O fórum e a Secretaria de Obras do município de Parnamirim foram alvos de tiros, assim como pelo menos duas bases da PM em Natal.

A suspeita é de que os ataques tenham sido comandados pelo Sindicato do Crime, facção criminosa que atua na região. Até o momento, uma morte e duas prisões foram confirmadas pela Sesed (Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte).

O secretário disse não ter informações sobre a motivação dos ataques. A reportagem apurou com três diferentes fontes ligadas às forças de segurança do estado que o episódio teria sido motivado por restrições no sistema prisional. A facção fez uma série de exigências por melhorias nos presídios. Em comunicado apócrifo atribuído à facção, as demandas incluiriam visitas íntimas aos internos.

Quero dizer à população que fique tranquila. Nós estamos presentes e com reforço no policiamento.Coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

A Sesed ampliou o efetivo, realizou algumas prisões durante intervenções e registrou a morte de um suspeito em confronto com policiais, que reagiram à injusta agressão, e prendeu outros dois suspeitos. Os episódios se restringiram à madrugada, entre meia-noite e 2 horas desta terça-feira. As forças de segurança permanecem mobilizadas.Sesed, em nota enviada à reportagem.

**CIDADES ALVOS DE ATAQUE**:

Acari

Caicó

Campo Redondo

Cerro Corá

Jaçanã

Lajes Pintadas

Maracajaú

Mossoró

Natal

Parnamirim

São Gonçalo do Amarante

Santo Antônio do Salto da Onça

São Miguel do Gostoso

Tibau do Sul