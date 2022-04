Criança tem perna amputada após acidente em carro alegórico no Carnaval no Rio

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de 11 anos foi internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e teve uma perna amputada após sofrer um acidente na dispersão do Sambódromo do Rio, no final da noite desta quarta-feira (20), na abertura do Carnaval na Marquês de Sapucaí.

A criança teve as pernas prensadas entre um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora e um poste na rua Frei Caneca. A Em Cima da Hora foi a primeira a desfilar na Série Ouro do Carnaval.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a menina passou por cirurgia no hospital municipal Souza Aguiar.

Uma prima da criança, de 48 anos, disse à reportagem que a menina subiu no carro alegórico para tirar fotos. Sem perceber que a criança estava lá, deram partida no veículo, que acabou prensando as pernas dela.

Ainda segundo essa prima, a mãe da menina desmaiou diversas vezes desde que soube do ocorrido.

O desfile das escolas chegou a ser interrompido para a realização de perícia no local do acidente, o que atrasou em cerca de uma hora a entrada no Sambódromo da Unidos da Ponte, a terceira a desfilar.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. "A perícia foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança foram coletadas e estão sendo analisadas para esclarecer o fato."

Também através de um comunicado, a Prefeitura do Rio de Janeiro lamentou o ocorrido, no que também afirmou se solidarizar com a família. "A Secretaria Municipal de Ordem Pública vai acompanhar as investigações da Polícia Civil sobre as causas e os responsáveis por esse acidente".

Em 2017, um acidente com um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti deixou 20 pessoas feridas no Sambódromo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio.

As vítimas foram prensadas pelo último carro alegórico da escola, que abriu os desfiles após subir para a primeira divisão do Carnaval carioca. O veículo avançou sem controle para a esquerda sobre a grade da arquibancada.

As ligas das escolas de samba do Rio Liga-RJ e Liesa afirmaram, em nota conjunta, que a criança "subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio, após deixar a área de dispersão".

"Ela foi socorrida e levada ao Hospital Sousa Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos", diz a nota. A entidade afirma também que se solidariza com a família.

Segundo o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), o desfile das escolas de samba desta quarta violou normas que haviam sido determinadas pela Justiça com antecedência.

Em março deste ano, o MP do Rio diz ter enviado aos organizadores do evento recomendações. "No documento há menção específica quanto à necessidade de provimento de segurança no momento da dispersão dos carros alegóricos", diz o órgão em nota.

"A violação às claras determinações feitas com antecedência ensejará as providências devidas em demanda própria a ser ajuizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital."

Adiado para abril devido à pandemia da Covid-19, o Carnaval 2022 no Rio é realizado na Marquês de Sapucaí, na Estrada Intendente Magalhães, na região central, e no Terreirão do Samba, onde há atrações musicais. O Carnaval de rua foi cancelado na cidade.

São seis dias de desfile no Sambódromo do Rio. Os dois primeiros dias foram reservados para os desfiles da Série Ouro, organizados pela Liga RJ. Na sexta (22) e no sábado (23) serão realizadas as apresentações das escolas do Grupo Especial, da Liesa (Grupo Especial das Escolas de Samba). E no domingo (24) será a vez dos desfiles das crianças.