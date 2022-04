Carnavalesca, São Luiz do Paraitinga (SP) retoma folia de forma tímida neste feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos sem a tradicional folia, São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, começou a retomar suas conhecidas festas de rua. Ainda que de forma tímida, a cidade espera receber turistas neste feriado de Tiradentes para diversas atividades culturais, mas longe dos números expressivos como os vistos antes da pandemia.

Neste Carnaval, o show musical somente vai contar com a apresentação de bandas locais, sem a presença dos blocos.

De acordo com a diretora de Turismo e Cultura da cidade, Luciana Machado, as bandas, que tocam exclusivamente marchinhas luizenses, terão a chance de expor seus trabalhos, que foram prejudicados com a pandemia.

"Durante o Carnaval deste ano a gente teve a exposição dos blocos. Quem ficou sem se apresentar, sem ter visibilidade nenhuma, foram as bandas. Então, agora, a gente está fazendo o show das bandas que lançaram álbum novo, esse ano ou ano passado, que não tiveram chance de se apresentar ainda".

A programação da festa, chamada de Retomada Cultural, que tem início às 17h desta quinta-feira (21), pode ser acessada através do link: www.saoluizdoparaitinga.tur.br .