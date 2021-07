Criança de 3 anos morre em incêndio na zona leste da capital paulista

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os Bombeiros foram acionados por volta do meio-dia. Chegando ao local, encontraram duas vítimas inconscientes, a mãe e o filho, que foram encaminhadas aos hospitais Santa Marcelina e São Mateus. A outra vítima, um adolescente, foi retirada da casa por vizinhos, com queimaduras nas mãos, assim que o fogo foi percebido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de três anos morreu na tarde de segunda-feira (5) em um incêndio na Vila Nhocuné, região de Artur Alvim, na zona leste de São Paulo. Sua mãe, de 38 anos, e o irmão adolescente, de 15, foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência. Equipe da Defesa Civil esteve no local e interditou a residência.

