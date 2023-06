Criança de 2 anos é mantida em 'gaiola' e creche de SP é investigada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 2 anos foi gravada dentro de em uma espécie de "gaiola" enquanto estava em uma creche em Sorocaba (SP). A prefeitura determinou o afastamento da servidora nesta quinta-feira (22).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o garoto chorando e chamando pela mãe. O caso foi registrado no Centro de Educação Infantil (CEI) 7, no bairro Santa Rosália, no dia 25 de maio, mas gravação foi divulgada hoje.

A decisão de colocar a criança no local teria sido para corrigir mau comportamento, informou à reportagem o advogado da família, Rodrigo Somma Marques Rollo.

O caso foi registrado por uma moradora vizinha do local, que se incomodou com o choro alto, prolongado e desesperado da criança. Ela decidiu gravar a cena. "A criança que aparece no vídeo tem apenas 2 anos e 9 meses de idade e teria sido deixada no local por aproximadamente uma hora. O aluno só foi retirado dali quando a vizinha tomou a iniciativa de resolver aquela situação", explicou o advogado por nota.

A mãe da criança só soube o que tinha acontecido quando foi buscar o filho na creche. Ela foi comunicada pela diretora do CEI-7 e por um funcionário da Secretaria de Educação. "A mãe do menor foi em busca de maiores esclarecimentos em torno da escola. As imagens divulgadas só foram obtidas pela família após localizarem a vizinha que teria ajudado a criança".

A família denunciou o caso na prefeitura de Sorocaba, acionou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência por maus-tratos. Procurada pela reportagem para dar detalhes da investigação, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo respondeu que está em contato com o departamento de polícia de Sorocaba.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, determinou, nesta quinta-feira (22), o afastamento de uma servidora da Educação. Por nota, a prefeitura também confirmou que o Conselho Tutelar vai acompanhar o caso.

A Sedu (Secretaria da Educação) informou que recebeu a denúncia e acionou a Corregedoria Geral do Município para apurar o ocorrido e tomar todas as providências cabíveis.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse que a criança sofreu "terrorismo". "Essa criança sofreu um suposto terrorismo. É um terror na escola causado por uma servidora da rede municipal. Eu estou nesse exato momento determinando que a Secretaria da Educação remova essa servidora do local de trabalho dela imediatamente até que se conclua a apuração dos fatos", declarou.