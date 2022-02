Criança atacada por tubarão em Fernando de Noronha teve perna amputada

A criança é natural do estado de São Paulo e visitava Noronha com a família. O ICMBio disse que prestou apoio e se solidariza com a vítima e seus familiares.

A vítima foi socorrida com a ajuda de técnicos do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). O órgão, vinculado ao governo federal, administra o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que abriga a praia.

Nicole foi atacada na praia do Sueste, em Noronha, e sofreu uma mordida na perna direita, conforme a administração do arquipélago.

"Não obstante a severidade e complexidade do trauma, cursou estável no trans e pós-operatório. Permanece internada na UTI Pediátrica, onde segue em tratamento, sem previsão de alta", diz o comunicado.

A garota, que se chama Nicole, foi transferida para a unidade de saúde ainda na sexta-feira, dia do ataque, em uma UTI aérea. Ela recebeu os primeiros socorros no hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, onde chegou em estado grave.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º) em boletim médico do Real Hospital Português, do Recife, onde a criança está internada na UTI (unidade de terapia intensiva) pediátrica.

