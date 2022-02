Câmara de São Paulo vai barrar vereadores sem comprovante de vacina contra Covid

A primeira sessão deveria contar com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que cancelou a visita após o acidente nas obras do metrô.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira sessão legislativa de 2022, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (DEM), avisou que os vereadores e funcionários que não apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 serão proibidos de entrar na Casa. Eles também serão punidos com o corte do ponto.

