Criador do Disque Denúncia morre aos 77 anos no Rio

O programa acabou sendo levado também a outros estados e países. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), divulgou uma nota em que exalta o trabalho de Zeca no combate à criminalidade no estado.

“O Rio perde o gaúcho mais carioca e apaixonado por essa cidade. E nós, perdemos um grande líder e um amigo Zeca, seu legado jamais será esquecido. Continuaremos firmes na missão que nos foi dada”, publicou o programa Disque Denúncia em seu perfil no Twitter. As informações são da Agência Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador do Disque Denúncia, Zeca Borges, morreu nesta sexta-feira (3) aos 77 anos. O serviço criado por ele, em 1995, tornou-se uma referência na coleta de informações contra atividades criminosas e na busca por foragidos da Justiça, de forma anônima e oferecendo recompensas, em parceria com o governo fluminense.

