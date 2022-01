Cratera se abre na marginal da Dutra e provoca trânsito em Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As duas pistas da via marginal da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram interditadas na última quinta-feira (6) depois que o asfalto cedeu e armou uma cratera na via. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o asfalto no km 214 da marginal, sentido São Paulo, apresentou fissuras na pista direita ao longo do dia até a queda total. O trânsito precisou ser desviado para a via expressa, que ficou congestionada. O trecho liga a região central de Guarulhos a vários bairros da cidade. Os motoristas que se encontram na Dutra têm que seguir pela pista expressa, já a partir do km 211, retornando à pista lateral na altura do km 215, em Cumbica. Não há previsão de liberação da via, de acordo com a polícia rodoviária. A Prefeitura de Guarulhos disse que os motoristas que estão em bairros das regiões de Bonsucesso e Ponte Alta devem buscar rotas alternativas por dentro da cidade rumo ao centro da cidade. A Defesa Civil de Guarulhos afirmou em nota "que em um primeiro momento, não havia risco para as casas, e que nenhuma foi atingida". Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município foi ao local e disseque dez famílias abordadas afirmaram que iriam para casas de parentes ou vizinhos. A GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarulhos foi ao local para dar segurança, segundo nota da prefeitura. A Secretaria Municipal de Obras afirmou ter encaminhado ofícios à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), ao Ministério da Infraestrutura e à CCR NovaDutra, concessionária responsável pela rodovia, para a tomada de providências urgentes. Questionada sobre as causas do acidente e sobre quando vão terminar os reparos, a concessionária não havia respondido até a publicação desta reportagem.

