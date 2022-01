Atendimento por telemedicina dobra em 36 horas com ômicron e gripe, diz entidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aumento nos casos de Covid e gripe fez disparar o atendimento de pacientes por telemedicina nos últimos dias. Os atendimentos dobram a cada 36 horas, segundo levantamento da Saúde Digital Brasil com empresas que representam 90% do mercado privado de telessaúde no país, diz a entidade. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, as consultas por telemedicina para casos de Influenza e Covid-19 subiram de 7.000 para 15 mil. Já nos primeiros dias de janeiro o número pode ultrapassar os 50 mil atendimentos, segundo as estimativas da organização. ​De acordo com a empresa de saúde digital Grupo Conexa, que relata um aumento médio de 150% no atendimento de pacientes em todo o país por causa do avanço recente das doenças, a maior procura foi nas capitais São Paulo e Rio com avanços de 180% e 101% respectivamente.

