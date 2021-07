CPTM prevê arrecadar R$ 5 mi com leilão de trilhos, dormentes e rodas ferroviárias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) fará um leilão de componentes ferroviários inservíveis na próxima semana em que pretende arrecadar pelo menos R$ 5 milhões.

Serão leiloados trilhos, dormentes, rodas ferroviárias e sucata de cobre, entre outros materiais ferroviários que não servem mais para a empresa. Diferentemente de um leilão realizado no fim de 2020, agora não haverá lotes com carros de passageiros à venda.

O leilão está marcado para as 10h do próximo dia 16 e, de acordo com a CPTM, deve atrair interesse principalmente de siderúrgicas (para reciclar o ferro) e fábricas de móveis rústicos (dormentes). São, ao todo, 80 lotes.

Por meio da assessoria de comunicação da companhia, o gerente de logística, Leandro Capergiani Moreira, disse que leilões do tipo são importantes para a recuperação de parte do investimento na compra dos materiais e no “benefício ambiental da reutilização”.

O leilão da próxima semana será o segundo deste ano. No primeiro, em fevereiro, foram arrecadados R$ 11,6 milhões, 16% a mais que a previsão, de R$ 10 milhões.

Se agora a previsão mínima for alcançada, o montante arrecadado neste ano já será equivalente ao valor obtido em três leilões no ano passado, que renderam R$ 16,7 milhões.

Além dos leilões de sucata, a CPTM vendeu em 2020 cinco carros de passageiros por R$ 268 mil, no total. Até 2019, eles foram utilizados na linha 7-rubi (Brás-Jundiaí).

Cada um dos carros, fabricados nos anos 80 e que tinham lance inicial de R$ 40,5 mil, custou R$ 53,6 mil ao arrematador, 32,3% mais.