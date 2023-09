Corpo de vítima de enchentes no RS é identificado errado

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O IGP (Instituto-Geral de Perícias) do Rio Grande do Sul informou que houve um erro no processo de identificação das vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Há 47 mortes confirmadas, e nove pessoas seguem desaparecidas.

O erro ocorreu com uma das 22 vítimas que passaram pela unidade do IGP de Porto Alegre, que realizou uma força-tarefa durante o feriadão de 7 de setembro para as necropsias.

O corpo chegou a ser apresentado a um familiar e reconhecido por ele no momento da liberação. O cadáver chegou a ser sepultado com a identidade equivocada antes que o erro fosse percebido.

Após uma reanálise para rotinas de controle interno de qualidade do IGP, foi encontrada uma grave inconsistência no resultado de um dos laudos.

Devido à baixa qualidade das imagens geradas na papiloscopia em uma das vítimas, o laudo de retificação não confirmou com exatidão a identidade de um dos corpos, pois as digitais estavam prejudicadas em razão da idade da pessoa e do tempo de exposição à água.

Conforme o IGP, para confirmar o erro e chegar à identificação correta da vítima, exames complementares foram realizados, incluindo teste de DNA. Para tanto, o corpo foi exumado, atendendo solicitação da Polícia Civil, com a ciência de familiares.

O resultado da contraprova de DNA ficou pronto nesta quarta (13), atestando o erro de identidade. Os familiares corretos da vítima envolvida, que já haviam fornecido DNA para caso o parente fosse encontrado, foram informados sobre o fato e já receberam o corpo.

Já a família que sepultou o corpo equivocadamente agora segue com o parente desaparecido.

Uma sindicância foi instaurada pela Corregedoria do instituto para apurar o caso. O IGP divulgou uma nota lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para elucidar os fatos.

Questionado pela reportagem sobre a identidade dessas vítimas, o IGP declarou que não os divulga em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Os nomes dos nove desaparecidos, todavia, foram divulgados na terça (12) pelo Governo do RS, que ainda não incluiu o novo nome nesta lista.