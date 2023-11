Corpo de adolescente que desapareceu em praia do Rio é identificado

Um alerta da Marinha apontava para a possibilidade de ondas de até 3,5 metros de altura no dia do incidente. Em alguns pontos da praia, o mar chegou a invadir o calçadão.

Leonardo foi até o Rio de Janeiro em uma excursão sem autorização da mãe. Ele foi arrastado pelo mar junto a dois colegas, que foram retirados com vida, durante forte ressaca no mar.

O reconhecimento do corpo foi comunicado pela mãe de Leonardo à Prefeitura de Resende, que fará o traslado dos familiares do adolescente de volta ao município.

Leonardo foi encontrado na altura do Posto 8, ponto próximo ao local em que desapareceu, no quarto dia de buscas.

