Confira receita de biscoito de polvilho e batata doce do 'Mais Você'

Transfira a mistura para um saco de confeitar com bico liso e modele os biscoitos em assadeira, formando tiras de 9 cm ou no formato desejado. Se não tiver o saco de confeitar, outra opção é usar um saco plástico mais rígido — mas ainda é preciso ter o bico de confeitar.

Nesta segunda-feira (24), Ana Maria Braga ensinou a fazer uma receita de biscoito de polvilho e batata doce no programa Mais Você". Prática, a receita fica pronta em apenas 30 minutos, mas é preciso cozinhar as batatas antes do preparo.

