Comitê estuda criar indicadores para flexibilizar uso de máscaras em SP

A cobertura vacinal da população, o nível de transmissão do vírus e o número de novos casos e de internações são alguns dos parâmetros que devem ser utilizados, disse o coordenador-executivo do órgão, João Gabbardo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comitê científico do governo de São Paulo estuda estabelecer indicadores para ajudar as autoridades a decidirem se flexibilizam ou não o uso de máscaras no estado durante a pandemia de Covid-19.

