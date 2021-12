Comissão rejeita uso do kit Covid no SUS após impasse com governo

Ao final do processo, foram mais de 20 mil manifestações a favor e contra o relatório, durante a consulta, que durou dos dias 16 a 25 de novembro. Outros documentos relacionados à Covid-19 tiveram no máximo 60 contribuições.

Isso porque o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acionou a comissão para discutir sobre as diretrizes de tratamento da Covid no SUS. A ideia, disse o ministro ao entrar no governo, era pacificar o tema.

O texto agora pode ser acatado ou não pelo Ministério da Saúde. A primeira decisão sobre o tema é do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio Angotti. Se houver contestação, caberá ao ministro Marcelo Queiroga definir a posição do ministério.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Conitec (Comissão de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde) rejeitou por sete votos a seis o uso do "kit Covid" para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 em tratamento ambulatorial. Os remédios não têm eficácia contra a doença.

