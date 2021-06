Comemoração de aniversário de igreja deve reunir 2.000 fiéis em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar os seus 59 anos de existência, a Igreja Pentecostal Deus é Amor realizará um culto onde receberá cerca de 2.0000 fiéis no próximo domingo (13), à tarde, em sua sede mundial, no Cambuci, região central da cidade de São Paulo.

A previsão de grande fluxo de ônibus fretados trazendo os fiéis de todas as partes do Brasil levou a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes a publicar um decreto autorizando os veículos a estacionarem na avenida Presidente Wilson, em ambos os lados, entre o viaduto da Mooca até a rua Presidente Almeida Couto.

No texto do decreto assinado pelo secretário Levi dos Santos Oliveira, publicado na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial da Cidade, é informado que devido ao "previsão de grande fluxo de veículos em atividade de fretamento para o evento 59º Aniversário da Igreja Pentecostal Deus é Amor", o estacionamento dos veículos estava sendo liberado.

A atual fase do Plano São Paulo veta a realização de eventos. No dia 26 de maio último, o governo estadual informou que fará, a partir deste mês, uma série de dez eventos-piloto onde os participantes passarão por exames para detectar se estão ou não com Covid-19. A lista inclui desde feiras corporativas a reuniões sociais, como casamentos.

Questionada a respeito, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, responsável pela elaboração do Plano São Paulo, informou em nota que as atividades que geram aglomerações estão proibidas. Entretanto, as celebrações religiosas estão permitidas, desde que sigam os protocolos sanitários padrões, tais como uso de máscara, distanciamento social mínimo de 1,5 metro e até 40% da capacidade máxima.

Questionada se havia permitido a realização do evento, a Prefeitura de São Paulo informou que a autorização dada pela secretaria municipal de Mobilidade e Transportes foi apenas para o uso do viário para estacionamento de veículos fretados.

Resposta Em entrevista por e-mail, Lucas Miranda, gestor de marketing e comunicação da igreja Deus é Amor, afirmou que a denominação realizará um culto.

"A Igreja Deus é Amor terá uma equipe preparada para realizar a medição de temperatura, aplicação de álcool nas mãos e realização do controle de distanciamento entre os membros da Igreja. A permissão do estacionamento de ônibus é uma prática padrão dos cultos, porém, não estamos fretando nenhum ônibus", afirmou.

Segundo Miranda, todos os protocolos sanitários serão seguidos, bem como o controle de acesso dos fiéis ao templo, distanciamentos e assentos demarcados.

Ele afirmou que o espaço do templo de 65 mil m², permite que o distanciamento seja respeitado. "Isso permite que as pessoas fiquem em uma distância segura. Além disso, estaremos fazendo a transmissão do culto online para que as pessoas possam acompanhar de suas casas", afirmou.