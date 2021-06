Com ameaça de terceira onda, teste de Covid tem novo pico em farmácias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ameaça de uma terceira onda da Covid no Brasil parece ter impulsionado a procura por testes rápidos nas farmácias. A demanda bateu novo recorde na semana de 24 a 30 de maio, com mais de 371 mil atendimentos, segundo a Abrafarma, associação que representa as redes de drogarias. O pico anterior aconteceu no período de 15 a 21 de março deste ano, com aproximadamente 353 mil testes. Foi exatamente naquela semana que São Paulo endureceu a quarentena com toque de recolher. ​

Ainda segundo o monitoramento da Abrafarma, foram quase 88 mil casos confirmados na última semana de maio, perdendo apenas para as cerca de 92 mil testagens positivas no pico de março.

O índice de casos positivos se mantém em torno de 25% há três meses, segundo Sérgio Mena Barreto, presidente da entidade. ​