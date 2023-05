Colégio Bandeirantes define sucessor do diretor Mauro de Salles Aguiar

Em 2018, o Colégio Bandeirantes enviou, a dois dias do primeiro turno das eleições, um email para pais dos alunos com um vídeo da tucana, então candidata ao Senado por São Paulo. Na mensagem, Gabrilli falava aos estudantes sobre a sua candidatura.

"Preciso lembrar que Mara Gabrilli, por inúmeros depoimentos relatou as chantagens do PT na Prefeitura de Santo André para extorquir dinheiro dos empresários locais, inclusive o pai dela. Com conhecimento da causa, denunciou o assassinato de Celso Daniel por obra do PT", afirmou ele. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já julgou a associação como um "conteúdo sabidamente inverídico".

Na ocasião, Aguiar ainda acusou a legenda de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

"L de ladrão, 13 de quadrilha de bandidos", escreveu o diretor Mauro Aguiar, no ano passado, ao criticar um ex-docente que mudou a sua foto de perfil nas redes sociais para "13", número do PT nas eleições. A mensagem fazia referência ao então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

