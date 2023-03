Colega de escola diz que adolescente proferiu xingamentos racistas e avisou que faria ataque

A docente, que não percebe a aproximação do agressor, é atingida violentamente por diversos golpes nas costas e cai no chão.

O adolescente usava uma máscara de caveira do momento do ataque, conforme mostram imagens do circuito de segurança da escola. O vídeo, ao qual a reportagem teve acesso, mostra que o adolescente entra correndo em uma sala de aula e parte para cima de uma professora, que estava de costas, em pé.

O adolescente, que é aluno do 8º ano do ensino fundamental na escola, foi apreendido.

