Cobra venenosa é achada dentro de saco de alface

Lesley acionou uma organização especializada em vida selvagem para que a serpente da espécie Hoplocephalus bitorquatus fosse tirado com segurança do lugar.

Lesley Kuhn fez a denúncia através do Facebook e mostrou o “brinde” do alface na rede social. “Verifique cuidadosamente as alfaces embaladas, meu filho encontrou um filhote de serpente dentro de um pacote”, escreveu.

