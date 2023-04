Circulação da linha 11-coral, da CPTM, fica suspensa por mais de 2 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, paulistanos tiveram de enfrentar problemas na rede de transporte pública para voltar para casa. Nesta quinta-feira (20), a vez foi da linha 11-coral, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

No início da noite, a companhia disse em seu site oficial que, "entre as 16h50 e as 19h10, a circulação na linha ficou alterada entre as estações Luz e Guaianases em razão de ocorrência de natureza técnica".

Com isso, algumas composições ficaram paradas fora das estações. O resultado foi que, depois de cerca de uma hora parados entre as estações Tatuapé e Itaquera, os passageiros se cansaram de esperar e resolveram abrir as portas do trem para seguir caminho pelos trilhos.

Muitos registraram o momento nas redes sociais, com vídeos, fotos e mensagens.

Por causa das pessoas na via, a CPTM paralisou completamente a circulação de trens entre as estações da Luz e Guaianases das 19h10 até 21h55, aumentando o caos nas demais estações da linha, que ficaram completamente lotadas.

Para tentar remediar um pouco a situação, o Metrô abriu os acessos para a transferência da CPTM para as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Os trens do metrô, no entanto, também lotaram, o que fez com que muitos passageiros buscassem outras soluções, como ônibus e carros de aplicativo.

Nos últimos meses, o transporte sobre trilhos da capital paulista tem apresentado inúmeras falhas, comprometendo a ida e vinda dos passageiros.

Segundo a CPTM, a situação da linha só foi regularizada depois das 22h.