Cidade do Rio tem transmissão local de varíola dos macacos

“Os pacientes não têm histórico de viagem nem histórico de contato com ninguém que viajou. Sendo assim, se configura transmissão local. Ao todo, são três casos confirmados no município”, disse o secretário.

Na noite de quinta (23), a pasta confirmou mais dois casos na cidade do Rio: são dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes. As informações são da Agência Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, disse nesta sexta-feira (24) que foi constatada transmissão local do vírus monkeypox, causador da varíola dos macacos, na capital fluminense.

