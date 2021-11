Cidade do Rio registra menor número de internados por Covid na pandemia

O Rio enfrentou o pico de internações nas UTIs de Covid nos meses de abril e maio deste ano. À época, o número de internados nas UTIs para tratamento de Covid na capital ficou acima de 700, chegando a 766 em 21 de maio. As internações de enfermaria atingiram o pico em maio de 2020, chegando a 871 internados com Covid.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje o menor número de pacientes internados por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o painel de monitoramento da secretaria municipal de Saúde, 41 pessoas estão internadas em hospitais com Covid-19.

