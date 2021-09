Cidade do Rio confirma primeiro caso da variante mu do coronavírus

Na cidade do Rio, 61% das pessoas acima dos 18 anos completaram o esquema vacinal (veja como está a campanha contra Covid em outras partes do Brasil).

Na semana passada, também houve uma queda de 47% nas internações no SUS em comparação com três semanas atrás.

Segundo o último boletim epidemiológico, houve uma redução no atendimento a pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na rede de urgência e emergência.

Na cidade do Rio, a delta continua sendo a variante prevalente. Após uma escalada no número de casos e de internações em agosto, quando chegou a ser classificada como epicentro da pandemia pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), a capital fluminense vive uma queda nos indicadores da doença.

A OMS afirmou também que já foram registrados casos esporádicos na Europa e na América do Sul (para além da Colômbia). A prevalência mundial da cepa, disse a agência, é abaixo de 0,1%, mas tem aumentado na Colômbia e no Equador, representando 39% e 13% dos casos, respectivamente.

"Não é um caso de transmissão local. Foi diagnosticado, mas a gente não tem nenhuma característica de transmissão local", disse o secretário durante o lançamento do 37º boletim epidemiológico do Rio.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, confirmou nesta sexta-feira (17) o primeiro caso na cidade da variante mu, mutação do coronavírus identificada inicialmente em janeiro deste ano na Colômbia.

