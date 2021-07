Cidade de SP deve vacinar mais 640 mil pessoas nesta semana

Estrada do M'boi Mirim, 5.203 - Edifício Garagem (ao Lado do terminal Jardim Ângela)

Na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou que as pessoas de 28 anos de idade começariam a ser vacinadas na próxima quinta-feira (29). Entretanto, no último domingo (25), voltou atrás alegando erro de interpretação por parte da prefeitura em relação à informação que havia recebido do governo estadual.

