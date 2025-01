Cidade de São Paulo registra o dia mais quente do verão, com 34,5°C nesta terça (21)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve a tarde mais quente do verão nesta terça (21), quando os termômetros chegaram a 34,5°C, às 15h. A medição é da Defesa Civil do estado.

Essa marca supera os 32°C do dia 25 de dezembro, feriado de Natal.

O calorão ocorre, explicam meteorologistas do Climatempo, por causa da diminuição da nebulosidade e da ausência de ventos de origem polar. Além disso, ocorre um fenômeno chamado aquecimento adiabático, que atinge toda a região Sudeste do país.

Tal processo é causado pela presença de montanhas. O aumento de temperatura acontece quando a direção dos ventos força a descida do ar montanha abaixo. No trajeto, o ar aquece até 1°C a cada cem metros.

Isso é típico no litoral de São Paulo, quando sopra o vento de noroeste, antes da chegada de uma frente fria, por exemplo. O ar que desce a Serra do Mar, impulsionado por esse vento, aquece.

São Paulo está quase 800 metros acima de Santos. Se a temperatura na capital está em torno dos 20°C, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e o calor gerado no processo, a máxima no litoral pode chegar a 28°C.

Nesta terça, por exemplo, Santos registrou 38°C mais.

O aquecimento adiabático costuma ocorrer antes da chegada de uma frente fria. Ele é mais comum nos litorais de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e Rio de Janeiro devido à presença de grandes massas montanhosas, chamadas de maciços.

A Defesa Civil de São Paulo alerta que as temperaturas elevadas e a alta trarão uma sensação de tempo abafado em todo o território paulista durante a semana.

As temperaturas máximas poderão atingir até 38°C. Foi o que aconteceu nesta terça em Santos, no litoral sul do estado.

A expectativa é de que, até quarta (22), o sol predomine, com poucas nuvens pela manhã, resultando em uma elevação significativa das temperaturas. Nos dias seguintes, haverá um aumento da nebulosidade e chuvas generalizadas, o que poderá aliviar o calor.

A quinta-feira (23) deve seguir a tendência dos últimos dias, com a máxima chegando a 30°C, e a mínima ficando em 21°C.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ao longo de toda a semana a convergência de umidade ficará posicionada na porção mais ao sul da região Sudeste, provocando chuvas acima de 50 mm em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo estão previstas chuvas mais leves.