Cidade de São Paulo registra 47% de isolamento social no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou o índice de 47% de isolamento social neste sábado (26), segundo o Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente), do governo do estado. Sábado foi o segundo dia da fase vermelha do Plano São Paulo durante o feriado prolongado do Natal. A medida, que volta nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, foi adotada para conter o avanço do novo coronavírus em São Paulo.

No início de dezembro, a taxa de isolamento registrada na capital foi de 39%, índice semelhante ao registrado no início da quarentena imposta pelo governo. No dia 13 de março, o percentual era de 37%.

Com o aumento do número de casos de Covid-19 e o aumento de internações nos hospitais públicos e particulares, o governo decidiu colocar todo o estado na fase amarela.

A central de inteligência do Simi-SP analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. O sistema de monitoramento é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no estado.

Segundo o governo, as informações são aglutinadas de forma anônima, sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento também servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.