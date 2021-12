Chuvas em MG deixaram quase 10 mil desalojados desde outubro

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG (FOLHAPRESS) - Desde o início do período chuvoso, em outubro, cinco pessoas morreram em Minas Gerais em decorrência das chuvas. Até o último domingo (12), 9.565 pessoas ficaram desalojadas e 1.979, desabrigadas, devido às enchentes. Os dados fazem parte de balanço da Cedec-MG (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil).

Nesta segunda (13), o governo de Minas anunciou o adiantamento de repasses de até R$ 5,63 milhões para os 31 municípios atingidos pelas chuvas que estão incluídos no decreto de situação de emergência reconhecido pelo governo federal na última sexta-feira (10).

A verba faz parte de um acordo firmado com a AMM (Associação Mineira de Municípios) referente ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ao IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Também poderá ser adiantado o repasse de verbas do Piso Mineiro de Assistência Social, de acordo com a necessidade das cidades.

O Corpo de Bombeiros mineiro informou que continua atuando nas regiões afetadas pelas chuvas. As equipes trabalham no salvamento de pessoas ilhadas, na desobstrução de vias, no transporte de pacientes, nas vistorias de edificações e no fornecimento de orientações para a população.

O DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem) também atua nas regiões dando suporte às cidades no restabelecimento do acesso às regiões que ficaram isoladas. A equipe do DER tem a tarefa de auxiliar as prefeituras na elaboração do plano de trabalho para reconstrução de pontes e estradas, que foram danificadas ou destruídas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce, em Minas, e o sul da Bahia devem ter uma trégua das chuvas intensas nos próximos dias. Para essas regiões, são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde, comuns na primavera, mas sem a intensidade das chuvas da última semana, segundo o instituto.

No entanto, o restante do estado de Minas Gerais apresenta condição para chuvas fortes. Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, as áreas de preocupação estão no oeste de Minas, indo em direção à região Centro-Oeste do Brasil.

Segundo a meteorologista, neste ano a estação chuvosa está mais intensa no estado do que nos últimos anos. Ainda assim, as precipitações estão dentro do esperado para o período.

"Neste ano, a estação chuvosa começou no período certo, em meados de outubro, e as chuvas foram frequentes, sem períodos prolongados de ausência. Considerando isso, as chuvas estão dentro do esperado, por estar na estação chuvosa, mas estão mais fortes que nos últimos anos, que tiveram a primavera bastante seca", afirma Anete.

As 31 cidades incluídas no decreto de situação de emergência são: Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da Cachoeira, Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor, Rio do Prado, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba e Virgem da Lapa.

Os temporais também estão castigando a região Sul da Bahia, onde dez pessoas já morreram em razão de enchentes e mais de 200 mil já foram afetadas.