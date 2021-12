Brasil completa dez dias com média de mortes por Covid abaixo de 200

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 39 mortes por Covid, nesta segunda-feira (13), e completou dez dias seguidos com médias móveis de óbitos abaixo de 200 por dia.

O dado de óbitos do dia também é o menor desde 03 de abril do ano passado, uma sexta-feira, data na qual foram registradas 38 mortes. O baixo registro, porém, ocorre devido a ausência de dados de óbitos e casos de nove estados, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. Completam a lista de ausências Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

O Ministério da Saúde foi alvo de um ataque cibernético na última semana, o que tem afetado os dados da pandemia nos últimos dias.

Vale apontar também que, aos domingos, segundas e feriados, os números da pandemia são menores, devido a atrasos de notificação nas secretariais de saúde.

Nesta segunda, a média de casos também alcançou o menor valor desde 5 de maio de 2020, quando era de 6.063.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.