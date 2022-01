Chuvas em MG deixam dez mortos em 24 horas

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram em Minas Gerais nas últimas 24 horas em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, de acordo com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgadas nesta terça (11). Com isso, subiu para 19 o número total de mortos desde o início do período chuvoso, que começou em em 1º de outubro de 2021. Somente nos primeiros dias de 2022 foram registradas 13 mortes em Minas Gerais. As dez mortes decorrentes da tragédia de Capitólio, quando uma rocha se desprendeu de cânions e atingiu lanchas que passeavam pela região, não serão computadas no balanço das chuvas até o fim das investigações --isso porque os técnicos ainda não conseguem saber se a tempestade de fato contribuiu para tragédia. As últimas vítimas registradas pela defesa civil são das cidades de Dores de Guanhães e Caratinga, no Vale do Rio Doce, São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado, Ervália, na zona da mata mineira e Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Brumadinho, cinco pessoas da mesma família morreram no último sábado (8), após o carro em que viajavam ter sido soterrado. Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira (10), após buscas realizadas pelas polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros. A família das vítimas havia notificado as autoridades sobre o desaparecimento e pedido ajuda nas redes sociais para encontrá-los. Minas Gerais tem 145 municípios em situação de emergência desde o início do período chuvoso, em 1º de outubro de 2021. Atualmente, 3.481 pessoas estão desabrigadas e 13.756 estão desalojadas. Mortes no período Chuvoso em MG Uberaba 1 Coronel Fabriciano 1 Nova Serrana 1 Engenheiro Caldas 1 Pescador 1 Montes Claros 1 Betim 1 Belo Horizonte 1 Dores de Guanhães 2 São Gonçalo do Rio Abaixo 1 Ervália 1 Caratinga 2 Brumadinho 5 Total 19 Fonte: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

