Chuvas deixam 100 municípios de Minas Gerais em situação de emergência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que têm atingido Minas Gerais causaram mortes, estragos, e deixaram 100 municípios em situação de emergência. A informação é do boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na tarde desta quinta-feira (30). O órgão, no entanto, não informa quais são as cidades que decretaram emergência. Hoje, o governador Romeu Zema (Novo) decretou emergência em 49 municípios mineiros. Desde a última segunda-feira (27), fortes chuvas atingem cidades no norte de Minas, resultando em ruas alagadas e casas inundadas em Salinas, Porteirinha e Montes Claros. Outras cidades também sofreram estragos. Foram seis mortes no Estado, registradas em Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador, e Montes Claros, além de 50 feridos. Ao todo, 57.782 pessoas foram afetadas pelas chuvas de alguma forma, sendo 11.407 desalojadas e 2.896 desabrigadas. Ainda segundo a Defesa Civil, o tempo deve seguir instável em todas as regiões de Minas. Há risco de chuva forte no Triângulo Mineiro, Oeste, Centro e Sul do estado, mantendo um elevado índice de chuvas nos últimos dias de 2021. Já no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, a instabilidade atmosférica deve enfraquecer e as chuvas diminuírem.

