Chuva deixa um morto e tira 16 mil de casa em Alagoas

A morte decorrente das chuvas ocorreu em Joaquim Gomes, a 78 km de Maceió. A capital do estado também sofreu danos, de menores proporções, com 105 pessoas desabrigadas e 36 desalojadas. A cidade com maior número de afetados foi Marechal Deodoro, com 3.016 pessoas retiradas de suas residências.

Três helicópteros do governo estão atuando para retirar pessoas ilhadas pelas cheias dos rios do estado. Em Murici, 20 pessoas foram retiradas de suas casas por meio da aeronave.

