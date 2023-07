Carro clonado da Polícia Civil usado por criminosos é localizado na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe da Polícia Civil localizou na tarde de sexta-feira (7) no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, um carro clonado da instituição utilizado por falsos policiais na tentativa de cometer crimes.

O veículo, um Fiat Palio Weekend, havia sido flagrado na segunda-feira (3) por câmeras em frente a um prédio de luxo na região dos Jardins, na zona oeste de capital, durante uma tentativa de invasão ao condomínio.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a investigação trabalha para tentar localizar os autores da falsificação.

Naquele dia, dois homens, com roupas e distintivos da Polícia Civil, se aproximaram da portaria com um mandado de busca a ser cumprindo contra um morador do edifício.

O veículo, segundo a investigação, era o clone de uma viatura de policiais do 70º Distrito Policial (Sapopemba), na zona leste da capital.

Os suspeitos só não tiveram sucesso no plano porque o porteiro barrou o acesso. Supostamente inseguro em como lidar com a situação, informou aos falsos policiais que chamaria o síndico, um magistrado morador e até a PM para acompanhar a ação, conforme policiais ouvidos pela Folha.

Os criminosos teriam, então, informado ao porteiro que buscariam o delegado e foram embora. A ação ficou registrada em um vídeo do circuito de segurança do condomínio e ganhou as redes sociais até a informação chegar aos policiais do 70º DP, que registram um boletim de ocorrência, confirmando que o carro filmado se tratava de um clone.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil e a viatura verdadeira foi recolhida ao pátio da unidade policial, onde permanecerá até o final das investigações. Os policiais ouvidos pela reportagem afirmam que ainda não sabem se os criminosos tinham um alvo específico no condomínio ou era uma estratégia para facilitar o acesso de outros comparsas em um arrastão.

Conforme policiais ouvidos pela Folha, praticamente toda a Polícia Civil está empenhada em localizar o carro clonado e os falsos policiais civis porque é uma situação muito prejudicial à imagem da instituição e que pode trazer dificuldades ao trabalho dos agentes no cumprimento de mandados verdadeiros.

No final do mês passado, policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) apreenderam um veículo sedan de luxo, com adesivos idênticos da Polícia Federal, que estava sendo usado em roubo a residência.

Segundo os policiais, a falsa viatura da PF era usada por uma quadrilha para invadir imóveis também sob o pretexto de cumprimento de ordens judiciais, como busca e apreensão. O automóvel estava escondido em um imóvel em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Houve a detenção de dois homens.

Ainda conforme informações dos policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio) do Deic, os suspeitos estavam sendo procurados havia 40 dias após a invasão da casa de uma empresária do ramo de casas de câmbio.

Em nota, a Secretaria da Segurança informou que a ocorrência foi registrada pelo 70º Distrito Policial, que analisa as imagens divulgadas e trabalha para identificar os autores e esclarecer o caso.

"A equipe de investigação da unidade também está em contato com outras unidades policiais para troca de informações sobre os fatos ocorridos envolvendo a suposta viatura em outras regiões. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia das investigações", diz trecho da nota.