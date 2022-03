Chapecó adota internação compulsória de moradores de rua com dependência

"Consultei a assessoria jurídica da prefeitura. Quando o jurídico me deu ok, decidi: vou tirar todo mundo que está na rua."

A internação deve levar no mínimo 60 dias, segundo estimativa do prefeito. Inicialmente, os pacientes vão ser levados para clínicas nas cidades catarinenses de Palmitos, Mondaí e Ibicaré.

"Apesar de eu fazer críticas a esse tipo de internação, compreendo a situação das famílias, que, diante dos desinvestimentos no SUS, ficam desassistidas. Às vezes, os familiares entendem a internação como um momento de respiro. Acho que a internação involuntária é necessária, mas não pode ser entendida como estratégia massificada. Internação sem política que reintegra as pessoas não funciona", afirma Romanini.

Segundo o professor de psicologia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Moisés Romanini, a prática pode resultar "quase sempre" em novas internações dos pacientes. As recaídas são associadas à droga, e não às condições de vida do sujeito, que corriqueiramente não são alteradas por esse tipo de política.

Nas publicações, o político fala de dentro de um carro e mostra as ações ao fundo, com diversas viaturas e ambulâncias.

O prefeito, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), acompanhou as abordagens às pessoas em situação de rua e registrou tudo em vídeo, postados posteriormente em suas redes sociais dele. Ao todo, 12 "stories"' e uma publicação foram postadas em suas redes sociais.

